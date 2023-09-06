Зеленский провел Ставку о подготовке энергосистемы Украины к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главной темой была подготовка энергосистемы страны к зиме.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Заседание Ставки

Глава государства сообщил, что был обсужден комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать Россия.

На заседании ставки заслушаны доклады премьера Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба ВСУ и областных военных администраций.

"Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский вернулся в Киев после рабочих визитов на Донбасс и Запорожскую область. Он пообщался с командирами бригад и бойцами и заверил, что все нужды воинов будут удовлетворены.

Также мы писали, что в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов были разработаны графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.

Добавим, Киевская область активно готовится к новому отопительному сезону, который может быть еще более сложным, чем в прошлом году. Следовательно, сейчас идет подготовка объектов теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда и дорожно-мостового хозяйства к осенне-зимнему периоду.