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Зеленский провел Ставку о подготовке энергосистемы Украины к зиме

6 сентября 2023 11:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский провел Ставку о подготовке энергосистемы Украины к зиме
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главной темой была подготовка энергосистемы страны к зиме.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Заседание Ставки

Глава государства сообщил, что был обсужден комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать Россия.

На заседании ставки заслушаны доклады премьера Шмыгаля, вице-премьера Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба ВСУ и областных военных администраций.

"Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский вернулся в Киев после рабочих визитов на Донбасс и Запорожскую область. Он пообщался с командирами бригад и бойцами и заверил, что все нужды воинов будут удовлетворены.

Также мы писали, что в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов были разработаны графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.

Добавим, Киевская область активно готовится к новому отопительному сезону, который может быть еще более сложным, чем в прошлом году. Следовательно, сейчас идет подготовка объектов теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда и дорожно-мостового хозяйства к осенне-зимнему периоду.

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