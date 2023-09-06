Зеленський провів Ставку про підготовку енергосистеми України до зими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головною темою була підготовка енергосистеми країни до зими.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Засідання Ставки

Глава держави повідомив, що було обговорено комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати Росія.

На засіданні ставки заслухано доповіді прем'єра Шмигаля, віцепрем'єра Кубракова, усього енергетичного сектору, Держспецзв'язку, Генштабу ЗСУ та обласних військових адміністрацій.

"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повернувся до Києва після робочих візитів на Донбас та Запорізьку область. Він поспілкувався з командирами бригад та бійцями і запевнив, що усі потреби воїнів буде задоволено.

Також ми писали, що в Україні у рамках підготовки до майбутньої зими у низці міст розробили графіки відключень електричної енергії. Влада не виключає, що Росія може поновити ракетні обстріли по об’єктах критичної інфраструктури.

Додамо, Київська область активно готується до нового опалювального сезону, який може бути ще більш складним, ніж минулого року. Відтак, наразі триває підготовка об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства до осінньо-зимового періоду.