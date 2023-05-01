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Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо

1 мая 2023 18:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 1 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В целом, обсуждали дальнейшее оборонное сотрудничество.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своей Telegram-странице.

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Подробности

Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо обсудили дальнейшее оборонное взаимодействие между Украиной и Канадой. Украинский Президент также отметил важность усиления давления на террористическое государство Россию.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили программу долгосрочного оборонного сотрудничества. Отметил начало конфискации российских активов и призвал к усилению санкционного давления на Россию. Согласовали позиции накануне саммита НАТО и других международных мер", — написал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Президент Украины провел переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора Верховный главнокомандующий поблагодарил за всестороннюю и действенную поддержку Украины.

А также Зеленский подытожил, какую военную помощь Украина получила от партнеров за неделю.

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