Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо

Президент України володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 1 травня, Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Загалом обговорювали подальшу оборонну співпрацю.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй Telegram-сторінці.

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Володимир Зеленський та премʼєр Канади Джастін Трюдо обміркували подальшу оборонну взаємодію між Україною та Канадою. Український Президент також наголосив на важливості посиленні тиску на терористичну державу Росію.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Обговорили програму довгострокової оборонної співпраці. Відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на Росію. Узгодили позиції напередодні саміту НАТО й інших міжнародних заходів", — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Президент України провів переговори з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови Верховний головнокомандувач подякував за всебічну та дієву підтримку України.

А також Зеленський підсумував, яку військову допомогу Україна отримала від партнерів за тиждень.