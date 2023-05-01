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Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо

1 травня 2023 18:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо
Президент України володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 1 травня, Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Загалом обговорювали подальшу оборонну співпрацю.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй Telegram-сторінці.

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Деталі

Володимир Зеленський та премʼєр Канади Джастін Трюдо обміркували подальшу оборонну взаємодію між Україною та Канадою. Український Президент також наголосив на важливості посиленні тиску на терористичну державу Росію.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Обговорили програму довгострокової оборонної співпраці. Відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на Росію. Узгодили позиції напередодні саміту НАТО й інших міжнародних заходів", — написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Президент України провів переговори з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови Верховний головнокомандувач подякував за всебічну та дієву підтримку України.

А також Зеленський підсумував, яку військову допомогу Україна отримала від партнерів за тиждень. 

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