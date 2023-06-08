Зеленский провел встречу с экоактивистами со всего мира по Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В четверг, 8 июня, Владимир Зеленский провел встречу с мировыми экоактивистами, лидерами мнений и международными экспертами о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На встрече присутствовала даже экоактивистка Грета Тумберг.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент Украины заявил, что в результате уничтожения дамбы затоплены хранилища топлива, склады с химикатами и удобрениями, могильники животных из них по меньшей мере два сибирских захоронения — оба на временно оккупированной территории. Количество экосистем, уничтоженных или поставленных на грань вымирания этим российским терактом, уже измеряется тысячами.

Также Зеленский рассказал, что на оккупированной части территории, где затоплены десятки населенных пунктов, вообще не осуществляется эвакуация. Люди вторые сутки на крышах, без питьевой воды, без еды, без помощи. Об их состоянии и количестве жертв украинские власти пока не проинформированы

"Все это, с чем мы столкнулись, является сознательным преступлением оккупанта. Много вопросов о случившемся. Но это произошло на оккупированной территории. Но мы еще в прошлом году предупреждали о минировании оккупантами дамбы и других сооружений станции. Но российские войска сейчас обстреливают районы, где идет эвакуация. Очевидно, что это именно Россия заинтересована в катастрофе", — подчеркнул глава государства.

Отметим, на встрече присутствовало более 30 мировых политических и общественных деятелей, в частности:

вице-спикер Европейского парламента Гайди Хаутала,

экоактивистка Грета Тунберг,

экс-вице-премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем,

Президент Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон,

а также экологические активисты и журналисты, освещающие экологическую тематику.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.

Также генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.