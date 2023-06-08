Зеленський провів зустріч з екоактивістами зі всього світу щодо Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У четвер, 8 червня, Володимир Зеленський провів зустріч зі світовими екоактивістами, лідерами думок та міжнародними експертами щодо наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС. На зустрічі була присутня навіть екоактивістка Грета Тунберг.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.

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Президент України заявив, що внаслідок знищення дамби затоплено сховища палива, склади з хімікатами та добривами, могильники тварин із них щонайменше два сибіркові поховання — обидва на тимчасово окупованій території. Кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання цим російським терактом, уже вимірюється тисячами.

Також Зеленський розповів, що на окупованій частині території, де затоплено десятки населених пунктів взагалі не здійснюється евакуація. Люди другу добу на дахах, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Про їхній стан та кількість жертв українська влада наразі не проінформована.

"Усе це, із чим ми зіткнулися, є свідомим злочином окупанта. Багато питань про те, що сталося. Але це сталося на окупованій території. Але ми ще минулого року попереджали про мінування окупантами дамби та інших споруд станції. Але російські війська зараз обстрілюють райони, де триває евакуація. Очевидно, що це саме Росія зацікавлена в катастрофі", — наголосив глава держави.

Зазначимо, на зустрічі були присутні понад 30 світових політичних та громадських діячів, зокрема:

віцеспікер Європейського парламенту Гайді Хаутала,

екоактивіст Грета Тунберг,

ексвіцепрем'єр-міністр та ексміністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем,

Президент Ірландії у 1990-1997 роках Мері Робінсон,

а також екологічні активісти та журналісти, які висвітлюють екологічну тематику.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини.

Також генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір неможливий.