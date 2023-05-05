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Зеленский отчитался о работе UNITED24

5 мая 2023 17:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский отчитался о работе UNITED24
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На United24 появилось два новых направления, а также присоединились еще пять послов. Гуманитарное разминирование и образование станут новыми направлениями фандрейзинговой платформы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии по случаю первой годовщины работы платформы, транслировавшегося в эфире телемарафона.

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Зеленский отчитался о работе UNITED24

"Уже за первый год украинская фандрейзинговая платформа стала глобальным брендом — и глобальным доказательством того, что нет невозможного, когда делаешь ставку, приоритет государства на человечность", — сказал глава государства.

Он рассказал, что в три существующих направления в United24 добавляют еще два направления — гуманитарное разминирование и образование.

United24 занималась аккумулированием средств в трех направлениях — оборона и гуманитарное разминирование, медицина, восстановление Украины.

Президент проинформировал, что по направлению образования к платформе присоединились новые послы — ученые и лауреаты Нобелевской премии Пол Нерс, Эдвард Мозар, Мэй-Брит Мозер и украинка Иванна Сахно.

Зеленский отметил, что в целом United24 уже аккумулировала более 330 млн долларов США, пожертвования поступили из 110 стран мира.

Напомним, 5 мая, фандрейзинговой платформе UNITED24 исполнился год. Команда благотворителей делится результатами и собраниями.

За средства, поступившие через UNITED24, профильные министерства приобрели 176 машин скорой помощи, сотни единиц медицинского оборудования, амуницию для украинских защитников, первую в Украине машину для разминирования законтрактовали более 3839 БпЛА.

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