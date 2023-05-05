Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

На United24 з’явилися два нових напрямки, а також приєдналися ще п’ять амбасадорів. Гуманітарне розмінування та освіта стануть новими напрямками діяльності фандрейзингової платформи.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на заході з нагоди першої річниці роботи платформи, який транслювався в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Зеленський прозвітував про роботу UNITED24

"Уже за перший рік українська фандрейзингова платформа стала глобальним брендом – і глобальним доказом того, що немає неможливого, коли робиш ставку, пріоритет держави на людяність", — сказав глава держави.

Він розповів, що до трьох існуючих напрямків у United24 додають ще два напрямки — гуманітарне розмінування та освіта.

United24 опікувалася акумулюванням коштів на трьох напрямках — оборона та гуманітарне розмінування, медицина, відбудова України.

Президент поінформував, що за напрямком освіти до платформи приєдналися нові амбасадори — науковці та лауреати Нобелівської премії Пол Нерс, Едвард Мозар, Мей-Бріт Мозер і українка Іванна Сахно.

Зеленський відзначив, що загалом United24 вже закумулювала понад 330 млн доларів США, пожертви надійшли зі 110 країн світу.

Нагадаємо, 5 травня, фандрейзинговій платформі UNITED24 виповнився рік. Команда благодійників ділиться результатами та зборами.

За кошти, які надійшли через UNITED24, профільні міністерства придбали 176 машин швидкої допомоги, сотні одиниць медичного обладнання, амуніцію для українських захисників, першу в Україні машину для розмінування, законтрактували понад 3839 БпЛА.