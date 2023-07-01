Зеленский пообщался с испанскими журналистами перед визитом Санчеса

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В субботу, 1 июля, в Киев с визитом приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. До этого президент Украины Владимир Зеленский пообщался с испанскими журналистами и рассказал, чего ожидает от страны-партнера.

Об этом сообщает сам Владимир Зеленский в Telegram.

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"Именно с визита в Украину Мадрид начинает свое полугодовое председательство в ЕС. Для нас это будут определяющие шесть месяцев относительно начала переговоров о вступлении. Рассчитываем в этом на поддержку Испании. У нас есть общая задача: работать со странами Латинской Америки и привлечь как можно больше из них к реализации нашей Формулы мира", — отмечает глава государства.

Кроме этого, украинский лидер рассказал журналистам о "вопиющей" ситуации на ЗАЭС, расколе в России и ожиданиях Украины от Вильнюсского саммита НАТО.

Председательство Испании в ЕС

С 1 июля Испания начинает председательство в Евросоюзе.

Как ранее заявил МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, в ходе председательства Испания сосредоточится на поддержке Украины. И добавил, что поддержка со стороны его страны будет пока на границах Украины снова не наступит мир и государство не сможет восстановить полный суверенитет.

Напомним, ранее в ОП назвали условие, при котором Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюс. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО, если на нем Украину не пригласят в Альянс. В частности, речь идет только о первом этапе вступления.