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Зеленський розповів, чого очікує від Іспанії перед візитом Санчеса

1 липня 2023 11:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський поспілкувався з іспанськими журналістами перед візитом Санчеса
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 1 липня, до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Перед цим президент України Володимир Зеленський поспілкувався з іспанськими журналістами і розповів, чого очікує від країни-партнера.

Про це повідомляє сам Володимир Зеленський у Telegram.

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"Саме з візиту до України Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС. Для нас це будуть визначальні шість місяців щодо початку переговорів про вступ. Розраховуємо в цьому на підтримку Іспанії. Ми маємо спільне завдання: працювати з країнами Латинської Америки та залучити якомога більше з них до реалізації нашої Формули миру", — зазначає глава держави. 

Окрім цього, український лідер розповів журналістам про "кричущу" ситуацію на ЗАЕС, розкол у Росії та очікування України від Вільнюського саміту НАТО. 

Головування Іспанії у ЄС

З 1 липня Іспанія розпочинає головування в Євросоюзі.

Як раніше заявив МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, під час головування Іспанія зосередиться на підтримці України. І додав, що підтримка з боку його країни буде поки на кордонах України знову не настане мир і держава не зможе відновити повний суверенітет.

Нагадаємо, раніше в ОП назвали умову, за якої Зеленський поїде на саміт НАТО у Вільнюс. Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо на ньому Україну не запросять до Альянсу. Зокрема, йдеться лише про перший етап вступу. 

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