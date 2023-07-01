Зеленський поспілкувався з іспанськими журналістами перед візитом Санчеса

Зеленський розповів, чого очікує від Іспанії перед візитом Санчеса
У суботу, 1 липня, до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Перед цим президент України Володимир Зеленський поспілкувався з іспанськими журналістами і розповів, чого очікує від країни-партнера.
Про це повідомляє сам Володимир Зеленський у Telegram.
Про що говорив Зеленський з журналістами
"Саме з візиту до України Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС. Для нас це будуть визначальні шість місяців щодо початку переговорів про вступ. Розраховуємо в цьому на підтримку Іспанії. Ми маємо спільне завдання: працювати з країнами Латинської Америки та залучити якомога більше з них до реалізації нашої Формули миру", — зазначає глава держави.
Окрім цього, український лідер розповів журналістам про "кричущу" ситуацію на ЗАЕС, розкол у Росії та очікування України від Вільнюського саміту НАТО.
Головування Іспанії у ЄС
З 1 липня Іспанія розпочинає головування в Євросоюзі.
Як раніше заявив МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, під час головування Іспанія зосередиться на підтримці України. І додав, що підтримка з боку його країни буде поки на кордонах України знову не настане мир і держава не зможе відновити повний суверенітет.
Нагадаємо, раніше в ОП назвали умову, за якої Зеленський поїде на саміт НАТО у Вільнюс. Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо на ньому Україну не запросять до Альянсу. Зокрема, йдеться лише про перший етап вступу.