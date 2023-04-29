Зеленский рассказал, когда полностью осознал ответственность президента за страну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

В интервью Владимир Зеленский рассказал, как быть Президентом в воюющей стране. Его приоритеты изменились и все о чем он мечтал — стало вторичным.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский на интервью для программы "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым.

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Президент воюющей страны

В интервью Владимир Зеленский рассказал, как изменились его мнения после одного года полномасштабной войны в Украине. Также он поделился чувствами, которые были в начале вторжения.

"Приоритеты изменились очень сильно. Я, наверное, не думал о некоторых вещах, о которых когда-то там мечтал, или обожал, или работал ежедневными месяцами-годами, чтобы на что-то там заработать деньги. А сейчас понимаю, что это все вторично точно. Я считаю, в принципе, что когда ты Президент воюющей страны ты только в этот момент осознаешь, что ты Президент и что такое Президент и какова реальная ответственность именно в такие сложные шоковые моменты именно это я осознал, но не в первый день", — сказал Президент Украины.

Кроме этого, он отметил, что в первый день Владимир ничего не осознавал. Он адекватно и быстро действовал.

"Просто у меня не было времени на диалоги, или там как-то колебаться нельзя колебаться ежедневно и менять план. Давай мы выберем как: мы остаемся точно? Мы защищаем? Да! Мы до последнего! Где я буду на банковской? Это же мой офис я буду здесь!" — поделился своими мыслями Владимир Зеленский.

Об этом говорится в интервью с 29:17.

Напомним, что в кабинете, где сейчас работает Владимир Зеленский, работали все президенты Украины. При нем здесь появились только новые сувениры — чрезвычайно символические вещи. Их он показал на интервью у Дмитрия Комарова.