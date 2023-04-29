Зеленський розповів, коли повністю усвідомив відповідальність президента за країну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

В інтерв'ю Володимир Зеленський розповів, як це бути Президентом у воюючій країні. Його пріорітети змінились і все про що він мріяв — стало вторинним.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський на інтерв'ю для програми "Світ навиворіт" з Дмитром Комаровим.

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Президент воюючої країни

В інтерв'ю Володимир Зеленський розповів, як змінились його думки після одного року повномасштабної війни в Україні. Також він поділився почуттями, які були на початку вторгнення.

"Пріорітети змінились дуже сильно. Я, напевно, не думав про деякі речі, про які колись там мріяв, або обожнював, або працював щоденними місяцями-роками щоби на щось там заробити гроші. А зараз розумію, що це все вторинне точно. Я вважаю, в принципі, що коли ти Президент воюючої країни ти тільки в цей момент усвідомлюєш, що ти Президент і що таке Президент і яка це реально відповідальність саме в такі складні шокові моменти саме це я усвідомив, але не в перший день", — сказав Президент України.

Крім цього він зазначив, що в перший день Володимир нічого не усвідомлював. Він адекватно і швидко діяв.

"Просто в мене не було часу на діалоги, або там якось вагатись не можна вагатись щоденно і змінювати план. Давай ми оберемо як: ми залишаємось точно? Ми захищаємо? Так! Ми до останнього! Де я буду на банковій? Це ж мій офіс я буду тут!" — поділився своїми думками Володимир Зеленський.

Про це йдеться в інтерв'ю з 29:17.

Нагадаємо, що у кабінеті, де зараз працює Володимир Зеленський, працювали усі президенти України. При ньому тут з'явилися тільки нові сувеніри — надзвичайно символічні речі. Їх він показав на інтерв'ю у Дмитра Комарова.