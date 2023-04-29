Зеленский рассказал, когда состоятся важные шаги для создания трибунала против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал новые указы о награждении наградами военных. По его словам, это около 450 украинских бойцов. Глава государства также анонсировал мощные шаги по созданию трибунала против Российской Федерации.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Шаги для создания трибунала против РФ

Зеленский рассказал, что следующая неделя будет достаточно важной с точки зрения именно украинской борьбы за справедливость, то есть за наказание для государства-террориста и всех его военных преступников.

"Мы готовим несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии. И чтобы ускорить поражение государства-террориста", — подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, Украине и миру недостаточно того, чтобы Россия была слабой, как это уже происходит, ведь нужно создать трибунал.

Зеленский также анонсировал новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ЧВК террористов, в отношении иностранных субъектов, чьи поставки помогают России продолжать агрессию.

Награды для украинских защитников

"На днях подписал новые указы о награждении наградами наших защитников, наших героев. Еще почти 450 воинов Вооруженных Сил Украины: сухопутных войск, десантников, Воздушных сил, терробороны. И еще более 300 из Национальной гвардии, нашей полиции, ГСЧС, пограничников", — Зеленский.

Глава государства сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации уже 45 038 украинцев и украинок были отмечены государственными наградами. По его словам, это свидетельство чрезвычайного ежедневного героизма граждан Украины.

Зеленский поблагодарил украинцев и мир за помощь

Президент поблагодарил людей, которые помогают приближать победу Украины.

"Слава всем, кто в бою ради нашего государства, на боевых постах! Слава всем, кто тренирует наших воинов! Слава всем, кто лечит и реабилитирует после ранений, кто восстанавливает нормальную жизнь после российских обстрелов и оккупации, кто возвращает наших людей из российского плена. Спасибо каждому и каждой в мире, кто помогает нам!" — сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что война может длиться годами или даже десятилетиями. Решающую роль в этом играет помощь Запада.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, которое предусматривает освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.