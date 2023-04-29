Зеленський розповів, коли відбудуться важливі кроки для створення трибуналу проти Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав нові укази про відзначення нагородами військових. За його словами, це майже 450 українських бійців. Глава держави також анонсував потужні кроки для створення трибуналу проти Російської Федерації.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Кроки для створення трибуналу проти РФ

Зеленський розповів, що наступний тиждень буде доволі важливим з погляду саме української боротьби за справедливість, тобто за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців.

"Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терориста", — наголосив Зеленський.

За словами Президента, Україні й світові не достатньо лише того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається, адже потрібно створити трибунал.

Зеленський також анонсував нові санкційні рішення щодо осіб і компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб’єктів, чиє постачання допомагає Росії продовжувати агресію.

Нагороди для українських захисників

"Днями підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв. Ще майже 450 воїнів Збройних Сил України: сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, тероборони. І ще понад 300 з Національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, прикордонників", — розповів Зеленський.

Глава держави повідомив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вже 45 038 українців та українок було відзначено державними нагородами. За його словами, це свідчення надзвичайного щоденного героїзму громадян України.

Зеленський подякував українцям та світу за допомогу

Президент подякував людям, які допомагають наближати перемогу України.

"Слава всім, хто в бою заради нашої держави, на бойових постах! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Слава всім, хто лікує та реабілітує після поранень, хто відновлює нормальне життя після російських обстрілів та окупації, хто повертає наших людей із російського полону. Дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає нам!" — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський застеріг, що війна може тривати роками чи навіть десятиліттями. Вирішальну роль у цьому відіграє допомога Заходу.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, який передбачає визволення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.