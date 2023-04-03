Зеленский рассказал о поездке в Черниговскую область и заседании Ставки

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поездке в Черниговскую область. По его словам, это было эмоционально тяжело. Глава государства также рассказал о новом выездном заседании Ставки.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"Посетили Ягодное — обычную небольшую деревню нашей Черниговской области, которую российские звери превратили в прошлом году в один из крупнейших мировых примеров издевательства над людьми. Вот этот подвал, этот концентрационный лагерь в Ягодном, как и все другие преступления россии против людей и человечности, никогда государству-зла не простим. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет. В трибунале, в Международном уголовном суде, в украинских судах", — подчеркнул Зеленский.

Сегодня, 3 апреля, прошло новое выездное заседание Ставки. Первое происходило в Днепре, а теперь — в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности — на передовой, в северных регионах и на границе. Командующие направлениями — генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта.

"Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганская область. Главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны", — рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что идет полноценная подготовка активных действий ради освобождения украинских земель.

Напомним, сегодня, 3 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Она уже второй раз с начала полномасштабной войны посещает страну.

Также мы писали, что в Черниговской области Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком. Обсудили актуальные вопросы.

Добавим, в ходе рабочей поездки в Черниговскую область Президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь и пообщался с защитниками Украины. Там военные проходят лечение после ранений, которые они получили во время боевых действий, в частности на Донецком направлении.