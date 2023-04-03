Зеленський розповів про поїздку в Чернігівську область та засідання Ставки

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про поїздку в Чернігівську область. За його словами, це було емоційно важко. Глава держави також розповів про нове виїзне засідання Ставки.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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"Відвідали Ягідне — звичайне невеличке село нашої Чернігівщини, яке російські звірі перетворили минулого року на один із найбільших світових прикладів знущання з людей. Ось цей підвал, цей концентраційний табір у Ягідному, як і всі інші злочини росії проти людей і людяності, ніколи державі-злу не пробачимо. Законна та справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде. У трибуналі, у Міжнародному кримінальному суді, в українських судах", — наголосив Зеленський.

Сьогодні, 3 квітня, відбулося нове виїзне засідання Ставки. Перше відбувалося у Дніпрі, а тепер — у Чернігові. Ключові безпекові питання — на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Командувачі напрямків генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту.

"Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони", — розповів Зеленський.

Глава держави додав, що триває повноцінна підготовка активних дій заради звільнення українських земель.

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Вона вже вдруге з початку повномасштабної війни відвідує країну.

Також ми писали, що на Чернігівщині Володимир Зеленський зустрівся з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком. Обговорили актуальні питання.

Додамо, під час робочої поїздки в Чернігівську область Президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь і поспілкувався із захисниками України. Там військові проходять лікування після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку.