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Зеленский рассказал о программах по восстановлению Украины

4 октября 2023 19:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал о программах по восстановлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о программах восстановления страны. Он поручил подготовить подробный отчет по этим вопросам.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Глава государства рассказал, что сегодня провел совещание с чиновниками. Вчера, 3 октября, о нем договорились в Харькове.

"У нас есть различные правительственные программы по восстановлению, по помощи регионам и людям, которые потеряли дома. Есть работа по восстановлению социальной сферы и физической защиты объектов энергетики. По таким вопросам поручил подготовить подробный отчет", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, власти делают все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой. Он рассказал, что сейчас страна ожидает определенных решений от партнеров.

Зеленский подчеркнул, что вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время зимы.

Напомним, Владимир Зеленский провел важное совещание в Харьковской области. Президент заслушал потребности украинских воинов и сделал соответствующие распоряжение об их удовлетворении.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область. Он встретился с украинскими воинами на Купянском и Лиманском направлениях.

Добавим, в понедельник, 2 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве. Лидеры обсудили ряд важных вопросов, в частности, ситуацию на фронте в Украине.

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