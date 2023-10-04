Зеленський розповів про програми щодо відновлення України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про програми щодо відновлення країни. Він доручив підготувати детальний звіт по цих питаннях.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Глава держави розповів, що сьогодні провів нараду з урядовцями. Вчора, 3 жовтня, про неї домовилися в Харкові.

"У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам та людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт", — наголосив Зеленський.

За його словами, влада робить все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. Він розповів, що зараз країна очікує певні рішення від партнерів.

Зеленський наголосив, що вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів важливу нараду на Харківщині. Президент заслухав потреби українських воїнів та зробив відповідні розпорядження щодо їх задоволення.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав Харківську область. Він зустрівся з українськими воїнами на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Додамо, у понеділок, 2 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві. Лідери обговорили низку важливих питань, зокрема ситуацію на фронті в Україні.