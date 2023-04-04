Зеленский рассказал о специальном формате украинского военного совещания

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о специальном формате военного совещания. Он сообщил, что постоянно находится на связи с украинскими командующими, которые противостоят государству-злу на поле боя.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский — по Бахмуту, главком, руководитель ГУРа — по общей военной ситуации. Министерство обороны по поставкам боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются", — рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что весь день продолжалась подготовка к международным мероприятиям, которые запланированы на текущую неделю. По его словам, они важные, смелые и амбициозные.

Зеленский рассказал, что контролируется и внутренняя ситуация. В частности, относительно духовной независимости. Глава государства подчеркнул, что сломать Украину — ни снаружи, ни изнутри — ни у кого не получится.

Он также поблагодарил всех, кто находится в бою ради Украины.

"Отдельно отмечу сегодня два решения. США предоставляют пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Боеприпасы для "Хаймарсов", для ПВО, для артиллерии — то, что нужно. Спасибо, господин Президент Байден, спасибо, Конгресс, спасибо каждому американцу! И второе решение: сегодня продлена работа Независимой международной комиссии ООН, которая расследует российские преступления против украинцев", — сказал Зеленский.

Он добавил, что каждый такой международно-правовой шаг приближает российских оккупантов к неизбежной и справедливой ответственности.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.

Также мы писали, что Владимир Зеленский выступил перед губернаторами США. Он подчеркнул, что Украина способна не допустить расширения войны и победить РФ.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, планирует посетить Польшу для переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Также стали известны некоторые подробности программы визита.