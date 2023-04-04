Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Зеленский рассказал о специальном формате украинского военного совещания arrow

Зеленский рассказал о специальном формате украинского военного совещания

4 апреля 2023 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Владимир Зеленский
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о специальном формате военного совещания. Он сообщил, что постоянно находится на связи с украинскими командующими, которые противостоят государству-злу на поле боя.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

Читайте также:

Подробности

"Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский — по Бахмуту, главком, руководитель ГУРа — по общей военной ситуации. Министерство обороны по поставкам боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются", — рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что весь день продолжалась подготовка к международным мероприятиям, которые запланированы на текущую неделю. По его словам, они важные, смелые и амбициозные.

Зеленский рассказал, что контролируется и внутренняя ситуация. В частности, относительно духовной независимости. Глава государства подчеркнул, что сломать Украину — ни снаружи, ни изнутри — ни у кого не получится.

Он также поблагодарил всех, кто находится в бою ради Украины.

"Отдельно отмечу сегодня два решения. США предоставляют пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Боеприпасы для "Хаймарсов", для ПВО, для артиллерии — то, что нужно. Спасибо, господин Президент Байден, спасибо, Конгресс, спасибо каждому американцу! И второе решение: сегодня продлена работа Независимой международной комиссии ООН, которая расследует российские преступления против украинцев", — сказал Зеленский.

Он добавил, что каждый такой международно-правовой шаг приближает российских оккупантов к неизбежной и справедливой ответственности.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.

Также мы писали, что Владимир Зеленский выступил перед губернаторами США. Он подчеркнул, что Украина способна не допустить расширения войны и победить РФ.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, планирует посетить Польшу для переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Также стали известны некоторые подробности программы визита.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB