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Зеленський розповів про спеціальний формат української військової наради

4 квітня 2023 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про спеціальний формат військової наради. Він повідомив, що постійно перебуває на зв'язку з українськими командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Деталі

"Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський — щодо Бахмуту, головком, керівник ГУРу — щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони  щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються", — розповів Зеленський.

Президент повідомив, що увесь день тривала підготовка до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень. За його словами, вони  важливі, сміливі та амбітні.

Зеленський розповів, що контролюється й внутрішня ситуація. Зокрема, щодо духовної незалежності.
Глава держави наголосив, що зламати Україну — ані ззовні, ані зсередини — ні в кого не вийде.

Він також подякував всім, хто перебуває в бою заради України. 

"Окремо відзначу сьогодні два рішення. США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для "Хаймарсів", для ППО, для артилерії — те, що треба. Дякую, пане Президенте Байдене, дякую, Конгресе, дякую кожному американцю! І друге рішення: сьогодні подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців", — сказав Зеленський.

Він додав, що кожен такий міжнародно-правовий крок наближає російських окупантів до неминучої та справедливої відповідальності.

Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.

Також ми писали, що Володимир Зеленський виступив перед губернаторами США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни та перемогти рф.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, планує відвідати Польщу для переговорів зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Також стали відомі деякі подробиці щодо програми візиту. 

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