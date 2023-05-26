Зеленский рассказал о заседании Ставки и авиации для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он также рассказал о ракетном ударе оккупантов по Днепру и современной авиации для защиты Украины.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Заседание Ставки

Украинский лидер сообщил, что на заседании Ставки основными темами были:

события на передовой;

украинская защита и активные действия;

обеспечение украинских воинов оружием и снарядами, техникой.

Ракетный обстрел Днепра

"ПВО и защита от террора. В течение дня получаю доклады по ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это сугубо зверство: российская ракета, баллистика — против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа", — подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что в результате обстрела Днепра погибли два человека и еще более 30 получили ранения.

Зеленский заявил, что Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки большего количества и качества систем ПВО.

Авиация для Украины

Глава государства заявил, что за эту неделю есть значительный прогресс по современной авиации для Украины. По его словам, она станет ключевым компонентом защиты в воздухе.

"Мы двигаемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предусмотреть еще полгода назад", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона. Речь идет о расширении перечня государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, при которых создаются военно-врачебные комиссии, а также об улучшении процедуры оформления документов и лечения военных во время военного положения.

Также мы писали, что Владимир Зеленский опубликовал фотографии украинских военных. Он показал защитников, которые храбро защищают Украину от российских оккупантов.

Добавим, сегодня ночью, 26 мая, российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в городе Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы России.