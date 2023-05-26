Зеленський розповів про засідання Ставки та авіацію для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 26 травня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він також розповів про ракетний удар окупантів по Дніпру та сучасну авіацію для захисту України.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Засідання Ставки

Український лідер повідомив, що на засіданні Ставки основними темами були:

події на передовій;

український захист та активні дії;

забезпечення українських воїнів зброєю та снарядами, технікою.

Ракетний обстріл Дніпра

"ППО і захист від терору. Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації у Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство: російська ракета, балістика — проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти", — наголосив Зеленський.

Він повідомив, що внаслідок обстрілу Дніпра загинули двоє людей та ще понад 30 отримали поранення.

Зеленський заявив, що Україна зробить все можливе та неможливе, щоб пришвидшити постачання більшої кількості та якості систем ППО.

Авіація для України

Глава держави заявив, що за цей тиждень є значний прогрес щодо сучасної авіації для України. За його словами, вона стане ключовим компонентом захисту в повітрі.

"Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще пів року тому", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав два закони. Йдеться про розширення переліку державних і комунальних закладів охорони здоров’я, при яких створюють військово-лікарські комісії, а також про покращення процедури оформлення документів і лікування військових під час воєнного стану.

Також ми писали, що Володимир Зеленський опублікував світлини українських військових. Він показав захисників, які хоробро боронять Україну від російських окупантів.

Додамо, сьогодні вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в місті Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії.