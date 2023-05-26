Зеленський відповів на петицію про дозвіл одностатевих шлюбів в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Україна продовжує свій рух у бік європейських стандартів щодо узаконення одностатевих шлюбів. Наразі Мін'юст працює над законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, який відповів на петицію про одностатеві шлюби.

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Глава держави наголосив, що зараз Україна рухається в бік європейських стандартів, в основі яких повага до прав та особистих свобод громадян.

Зеленський розповів, що минулого року при розгляді петиції акцентував увагу на тому, що відповідно до Конституції України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Однак в умовах воєнного чи надзвичайного стану закон змінювати не можна.

"Тож я звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства", — повідомив Зеленський.

За його словами, Мін'юст працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства. Зеленський також попросив Верховну Раду розглянути порушене в електронній петиції питання.

Нагадаємо, народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун подала на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкт про реєстровані партнерства. Ними зможуть скористатися зокрема ЛГБТ-пари.

Також ми писали, що у липні в Україні зареєстрували петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Володимир Зеленський відповів на це звернення і сказав, що Кабінет міністрів напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.