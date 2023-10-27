Зеленский рассказал Риши Сунаку о попытках оккупантов окружить Авдеевку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили очередное наступление оккупантов на Авдеевку и поддержку Соединенного Королевства.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Разговор Зеленского и Сунака

Зеленский в первую очередь отметил, что он очень ценит поддержку Украины со стороны Великобритании.

Он рассказал Сунаку о попытках России оцепить Авдеевку.

"Наши воины остановили их и нанесли врагу значительные потери, которые составили по меньшей мере бригаду личного состава" , — написал Зеленский.

Помощь Великобритании для Украины

Политики обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО ракетами и антидроновыми средствами.

"Я сообщил Риши о действиях России в Черном море, которые угрожают гражданскому судоходству. Украинский зерновой коридор продолжит работать несмотря ни на что" , — добавил президент.

Глава государства указал, что они с Сунаком обменялись мнениями по Ближнему Востоку и согласились, что остановка эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.

Напомним, недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, во время которого он выразил благодарность за визит в Украину министра обороны Дании и за всю помощь, оказанную партнерами из этой страны. Также он упомянул о патронате над Николаевом, который Дания взяла на себя.

Кроме того, Президент Украины провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем присутствовали все важнейшие командующие нашим государством.