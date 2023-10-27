Зеленський розповів Ріші Сунаку про спроби окупантів оточити Авдіївку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Політики обговорили черговий наступ окупантів на Авдіївку та підтримку Сполученого Королівства.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Розмова Зеленського і Сунака

Зеленський насамперед відзначив, що він дуже цінує підтримку України з боку Великої Британії.

Він розповів Сунаку про спроби Росії оточити Авдіївку.

"Наші воїни зупинили їх і завдали ворогу значних втрат, які склали щонайменше бригаду особового складу", — написав Зеленський.

Допомога Великої Британії для України

Політики обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами.

"Я повідомив Ріші про дії Росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству. Український зерновий коридор продовжить працювати попри все", — додав президент.

Глава держави вказав, що вони із Сунаком обмінялися думками щодо Близького Сходу й погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, під час якої він висловив вдячність за візит до України міністра оборони Данії та за всю допомогу, яку надали партнери з цієї країни. Також він згадав про патронат над Миколаєвом, який Данія взяла на себе.

Крім того, Президент України провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому були присутні всі найважливіші командувачі нашої держави.