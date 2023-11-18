Зеленский и Залужный поздравили военных с Днем сержантов и старшин ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с сержантами и старшинами ВСУ. Фото: t.me/CinCAFU

Сегодня, 18 ноября, в Украине отмечают День сержантов и старшин ВСУ. Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поздравили военных с праздником.

Свои приветствия Владимир Зеленский и Валерий Залужный опубликовали в Telegram.

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Поздравление от Зеленского

Глава государства подчеркнул, что сегодня особый день украинских военных, от которых напрямую зависят сила и успешность всей армии страны.

По словам Зеленского, надежные сержанты и старшины — это всегда опора для командиров и помощь солдатам, а также матросам. В настоящее время в ВСУ служат более 150 тысяч сержантов и старшин.

"Они напрямую руководят солдатами и ведут воинов в бой. Они укрепляют мотивацию, учат солдат, держат моральный дух. Когда сержантам и старшинам можно доверять, армия непреодолима", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил каждого сержанта, каждого старшину, которые заботятся о солдатах и об Украине, которые получают необходимые результаты для своих подразделений и для всего государства.

Как поздравил Залужный

Главнокомандующий армией подчеркнул, что сержанты и старшины — это лидеры, на которых держатся Вооруженные силы Украины.

"Вы те люди, благодаря которым армия живет и приносит результат. Горд быть с вами бок о бок в строю", — отметил Залужный.

Он поблагодарил их за лидерство и мотивированность.

Пост Залужного. Фото: скриншот

День сержантов и старшин ВСУ

День был установлен 19 апреля 2019 года Петром Порошенко. Сегодня чествуют преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. На своей должности он пробыл год.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Военные обсудили ситуацию на фронте, планы Украины на зиму и многое другое.