Зеленський та Залужний привітали військових з Днем сержантів і старшин ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з сержантами та старшинами ЗСУ. Фото: t.me/CinCAFU

Сьогодні, 18 листопада, в Україні відзначають День сержантів і старшин ЗСУ. Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже привітали військових зі святом.

Свої привітання Володимир Зеленський та Валерій Залужний опублікували в Telegram.

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Привітання від Зеленського

Глава держави наголосив, що сьогодні особливий день українських військових, від яких безпосередньо залежать сила й успішність всієї армії країни.

За словами Зеленського, надійні сержанти та старшини — це завжди опора для командирів і допомога солдатам, а також матросам. Наразі у ЗСУ служать понад 150 тисяч сержантів і старшин.

"Вони безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух. Коли сержантам і старшинам можна довіряти, армія нездоланна", — наголосив Зеленський.

Він подякував кожному сержанту, кожному старшині, які піклуються про солдатів і про Україну, які здобувають необхідні результати для своїх підрозділів і для всієї держави.

Як привітав Залужний

Головнокомандувач армії наголосив, що сержанти та старшини — це лідери, на яких тримаються Збройні Сили України.

"Ви ті люди, завдяки яким армія живе та приносить результат. Гордий бути з вами пліч-о-пліч у строю", — зазначив Залужний.

Він подякував їм за лідерство та вмотивованість.

Допис Залужного. Фото: скриншот

День сержантів і старшин ЗСУ

День був встановлений 19 квітня 2019 року Петром Порошенком. Сьогодні вшановують відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського. На своїй посаді він пробув рік.

Також ми писали, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Військові обговорили ситуацію на фронті, плани України на зиму та багато іншого.