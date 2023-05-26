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Зеленский ответил на петицию о разрешении однополых браков в Украине

26 мая 2023 18:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский ответил на петицию о разрешении однополых браков в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина продолжает свое движение в сторону европейских стандартов по узакониванию однополых браков. Минюст работает над законодательным введением института гражданского партнерства.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, который ответил на петицию об однополых браках.

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Однополые браки в Украине

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина движется в сторону европейских стандартов, в основе которых уважение прав и личных свобод граждан.

Зеленский рассказал, что в прошлом году при рассмотрении петиции акцентировал внимание на том, что согласно Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Однако в условиях военного или чрезвычайного положения закон менять нельзя.

"Поэтому я обратился в Кабинет министров Украины с предложением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства", — сообщил Зеленский.

По его словам, Минюст работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства. Зеленский также попросил Верховную раду рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос.

Напомним, народный депутат от "Голоса" Инна Совсун подала на регистрацию в Верховную Раду законопроект о зарегистрированных партнерствах. Ими смогут воспользоваться ЛГБТ-пары.

Также мы писали, что в июле в Украине зарегистрировали петицию о легализации однополых браков. Владимир Зеленский ответил на это обращение и сказал, что Кабинет министров нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

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