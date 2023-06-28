Зеленский выступил в Раде ко Дню Конституции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google.com

Сегодня, 28 июня, украинцы отмечают День Конституции. Президент Владимир Зеленский выступил с речью в Верховной Раде.

Об этом сообщает Офис Президента.

Читайте также:

Выступление Зеленского в Раде

"Так же, как мы уже показали, что смелость дает свободу, мы докажем, что свобода дает успех. Мы сделаем это – украинской аксиомой: свобода дает успех. Это то, что убеждает больше всего. Успех. Это то, что нужно всей нашей земле" .Всему нашему народу.Всем частям Украины, всем детям Украины.Но чтобы состоялся этот успех, украинское государство нуждается в трансформации.И мы сделаем реальностью трансформацию, о которой украинцы мечтали!" – сказал украинский Президент.

Президент предложил идею доктрины для Украины

По словам украинского гаранта, пять основных ориентиров для украинской доктрины для обсуждения таковы:

философия победы Украины,

глобальность украинской безопасности,

политика героев,

политика справедливости и трансформации за 10 лет.

"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрины. Для Украины, которая идет к победе. Но для Украины-победительницы. Эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем – и нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украине крайне необходимы новые правила, система и возможности.

"Сегодня предложил к обсуждению, общенациональному обсуждению, основные ориентиры будущей украинской доктрины. Нам нужно общее видение того, какой быть Украине победы. Давайте вместе определим приоритеты для Украины после нашей победы!" — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 28 июня, Украина отмечает 27-ю годовщину принятия Конституции, являющегося ядром государства и хребтом нашей нации. Все остальные законы страны обычно опираются именно на Основной закон. Более подробно об этом дне можно прочитать здесь.