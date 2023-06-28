Зеленський виступив у Раді до Дня Конституції України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: google.com

Сьогодні, 28 червня, українці відзначають День Конституції України. Президент Володимир Зеленський вже виступив з промовою у Верховній Раді.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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"Так само, як ми вже показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх. Ми зробимо це – українською аксіомою: свобода дає успіх. Це те, що переконує найбільше. Успіх. Це те, що потрібно всій нашій землі. Усьому нашому народу. Усім частинам України, усім дітям України. Але щоб відбувся цей успіх, українська держава потребує трансформації. І ми зробимо реальністю трансформацію, про яку українці мріяли!" — сказав український Президент.

Президент запропонував ідею доктрини для України

За словами українського гаранта, пʼять основних орієнтирів для української доктрини для обговорення є такими:

філософія перемоги України,

глобальність української безпеки,

політика героїв,

політика справедливості і трансформації за 10 років.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє – і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україні конче необхідні нові правила, система та можливості.

"Сьогодні запропонував до обговорення, загальнонаціонального обговорення, основні орієнтири майбутньої української доктрини. Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні перемоги. Давайте разом визначимо пріоритети для України після нашої перемоги!" — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 28 червня, Україна відзначає 27-му річницю прийняття Конституції, що є ядром держави та хребтом нашої нації. Всі інші закони країни зазвичай спираються саме на Основний закон. Більш детально про цей день можна прочитати тут.