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Зеленский вручил награды медикам и раненым военным в Одессе

31 мая 2023 23:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский вручил награды медикам и раненым военным в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский и раненный военный, получивший награду. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 мая, Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Одесской области. Он проведал раненых военных и вручил им государственные награды. Отличия также получили военные медики.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Украинский лидер пожелал раненым защитникам скорейшего выздоровления. Зеленский поблагодарил их за службу от всего народа и назвал героями.

"Наши военные медики. Вручил государственные награды — за то, что ставите на ноги тяжело раненых героических людей. Вы для нас тоже герои. Спасибо от всего сердца за ваши золотые руки, выдержку и вашу большую профессию", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в среду, 31 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область. Там он провел совещание по военному командованию и представил нового руководителя ОВА.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Одессе. В городе он провел заседание Ставки.

Добавим, Владимир Зеленский принял участие в конференции по случаю Международного дня защиты детей "UA: Війна. Недоспівана колискова". Он зачитал рассказ из дневника маленького мариупольца.

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