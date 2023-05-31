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Зеленський вручив нагороди медикам та пораненим військовим в Одесі

31 травня 2023 23:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський вручив нагороди медикам та пораненим військовим в Одесі
Президент України Володимир Зеленський та поранений військовий, який отримав нагороду. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 травня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в Одеській області. Він провідав поранених військових та вручив їм державні нагороди. Відзнаки також отримали військові медики.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Український лідер побажав пораненим захисникам  якнайшвидшого одужання. Зеленський подякував їм за службу від всього народу та назвав героями. 

"Наші військові медики. Вручив державні нагороди – за те, що ставите на ноги важко поранених героїчних людей. Ви для нас теж герої. Дякую від щирого серця за ваші золоті руки, витримку та вашу велику професію", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 31 травня Президент України  Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Одеську область. Там він провів нараду з військовим командуванням та представив нового керівника ОДА.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в Одесі. У місті він провів засідання Ставки.

Додамо, Володимир Зеленський взяв участь у конференції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей "UA: Війна. Недоспівана колискова". Він зачитав розповідь зі щоденника маленького маріупольця. 

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