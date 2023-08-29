Владимир Зеленский во время мероприятия ко Дню памяти защитников Украины. Фото: ОП

Сегодня, 29 августа, украинцы чтят память героев, отдавших свою жизнь, защищая независимость украинского государства. Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии ко Дню памяти защитников Украины.

Соответствующее видео было обнародовано в ОП.

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Чествование памяти защитников Украины. Фото: ОП

"Нет таких слов, которых было бы достаточно, чтобы описать полностью ту силу, величие и самопожертвование героя, который остается навечно в бою, чтобы только его народ сохранил волю и одержал победу. Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. Слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, абсолютно искреннее, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины", — сказал Зеленский.

Все собравшиеся на мероприятии почтили минутой молчания память украинских героев.

Зеленский вручает орден семьи погибшего героя. Фото: ОП

Глава государства также передал ордена "Золотая Звезда" членам семей украинских защитников, удостоенных звания Героя Украины посмертно.

Напомним, ежегодно 29 августа Украина отмечает День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В этот день по всему государству опустят флаги и объявят общенациональную минуту молчания.

Новини.LIVE собрали всю информацию об этом дне и как его отметило украинское командование.

Добавим, 29 августа в День памяти погибших защитников Украины Укрпочта выпустит новую благотворительную почтовую марку под названием "Вечная память!". Она будет посвящена воинам, отдавшим свою жизнь за Украину.