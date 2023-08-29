Укрпошта презентувала нову марку до Дня пам’яті загиблих захисників України

Презентація нової марки "Вічна пам'ять!". Фото: Ми Україна

29 серпня у День пам’яті загиблих захисників України Укрпошта, випустить нову благодійну поштову марку під назвою "Вічна памʼять!". Вона буде присвячена воїнам, які віддали своє життя за Україну.

Про це повідомила прес-служба Укрпошти.

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День презентації нової марки обрано не просто так — 29 серпня в Україні відзначається День пам’яті загиблих захисників України. Презентація відбулась в Дніпрі о 9 ранку, одночасно з хвилиною мовчання по всій країні.

Як ескіз до поштової марки, приуроченої до Дня пам’яті, використано роботу українського художника Олега Шупляка "Журба" (2016 року).

Поштова марка "Вічна пам'ять!". Фото: Укрпошта

Військові вшановують загиблих побратимів. Фото: Ми Україна

Військові вшановують загиблих побратимів. Фото: Ми Україна

Також до поштової марки було випущено конверт "Перший день".

Раніше ми розповідали, на честь свята Дня Незалежності України у столиці презентували нову поштову марку "Україна-мати". Урочистий захід відбувся неподалік від монумента Батьківщина-мати.

Нагадуємо, в Одесі відбулося спецпогашення поштової марки "Україна-мати". Її присвятили до 32 річниці нашої державної незалежності.