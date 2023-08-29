Укрпошта презентувала нову марку до Дня пам’яті загиблих захисників України
29 серпня у День пам’яті загиблих захисників України Укрпошта, випустить нову благодійну поштову марку під назвою "Вічна памʼять!". Вона буде присвячена воїнам, які віддали своє життя за Україну.
Про це повідомила прес-служба Укрпошти.
Нова марка "Укрпошти"
День презентації нової марки обрано не просто так — 29 серпня в Україні відзначається День пам’яті загиблих захисників України. Презентація відбулась в Дніпрі о 9 ранку, одночасно з хвилиною мовчання по всій країні.
Як ескіз до поштової марки, приуроченої до Дня пам’яті, використано роботу українського художника Олега Шупляка "Журба" (2016 року).
Також до поштової марки було випущено конверт "Перший день".
Раніше ми розповідали, на честь свята Дня Незалежності України у столиці презентували нову поштову марку "Україна-мати". Урочистий захід відбувся неподалік від монумента Батьківщина-мати.
Нагадуємо, в Одесі відбулося спецпогашення поштової марки "Україна-мати". Її присвятили до 32 річниці нашої державної незалежності.