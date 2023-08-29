Володимир Зеленський під час заходу до Дня пам’яті захисників України. Фото: ОП

Сьогодні, 29 серпня, українці вшановують пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи незалежність української держави. Президент Володимир Зеленський взяв участь у заході до Дня пам’яті захисників України.

Відповідне відео оприлюднили в ОП.

Читайте також:

День пам’яті захисників України

Вшанування пам'яті захисників України. Фото: ОП

"Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України", — сказав Зеленський.

Усі присутні на заході вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських героїв.

Зеленський вручає орден сім'ї загиблого героя. Фото: ОП

Глава держави також передав ордени "Золота Зірка" членам родин українських захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно.

Нагадаємо, щороку 29 серпня Україна відзначає День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. У цей день по всій державі приспустять прапори та оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію про цей день та як його відзначило українське командування.

Додамо, 29 серпня у День пам’яті загиблих захисників України Укрпошта, випустить нову благодійну поштову марку під назвою "Вічна памʼять!". Вона буде присвячена воїнам, які віддали своє життя за Україну.