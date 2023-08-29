Зеленський взяв участь у заході до Дня пам’яті захисників України
Сьогодні, 29 серпня, українці вшановують пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи незалежність української держави. Президент Володимир Зеленський взяв участь у заході до Дня пам’яті захисників України.
Відповідне відео оприлюднили в ОП.
День пам’яті захисників України
"Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України", — сказав Зеленський.
Усі присутні на заході вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських героїв.
Глава держави також передав ордени "Золота Зірка" членам родин українських захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно.
Нагадаємо, щороку 29 серпня Україна відзначає День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. У цей день по всій державі приспустять прапори та оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.
Новини.LIVE зібрали усю інформацію про цей день та як його відзначило українське командування.
Додамо, 29 серпня у День пам’яті загиблих захисників України Укрпошта, випустить нову благодійну поштову марку під назвою "Вічна памʼять!". Вона буде присвячена воїнам, які віддали своє життя за Україну.