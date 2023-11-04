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Зеленский заявил о сближении Украины с ЕС

4 ноября 2023 17:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил о сближении Украины с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сближении страны с Европейским Союзом. По его словам, Украина прошла колоссальный путь.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Сближение Украины с ЕС

"Украина прошла колоссальный путь — от того, что многие не верили даже в саму возможность нашего сближения с Европейским Союзом во время полномасштабной войны, до того, что мы рекордно быстро получили статус кандидата и выполняем необходимые пункты для открытия переговоров", — подчеркнул глава государства.

По его словам, это снова доказательства того, что Украина может делать большие вещи, когда работает объединенно, уверенно, в интересах своей независимости и всех украинцев. Президент подчеркнул, что страна продолжает трансформацию, чтобы быть готовыми к полноправному вступлению в Евросоюз, чтобы адаптировать все украинские институты и стандарты к европейским правилам.

"Мы уже все в Украине должны привыкать, что наша внутренняя политика — это и есть политика евроинтеграции, это и есть то, что приближает нас к моменту, когда украинский флаг будет в Брюсселе наравне со всеми другими флагами государств — членов ЕС", — отметил Зеленского.

Он добавил, что Украина есть и будет независимой и свободной

Напомним, сегодня, 4 ноября, украинские железнодорожники отмечают профессиональный праздник. Президент Владимир Зеленский рассказал об их работе с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Также мы писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский встретил ее на вокзале.

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