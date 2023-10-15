Зеленский призвал украинцев быть готовыми к ракетным ударам РФ по энергосистеме

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных ракетных ударах России по энергосистеме нашего государства. По его словам, такие вражеские обстрелы с приближением зимы участятся.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

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Подготовка к обстрелам энергосистемы

"Больше по объектам генерации, по сети. К этому нужно быть готовыми, мы максимально усилим ПВО. Так, как это реально в сложившихся условиях. Мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые раньше не применялись", — подчеркнул глава государства.

Эвакуация украинцев из Израиля и Сектора Газа

Также он рассказал, какая ситуация сейчас с эвакуацией украинцев из Израиля и Сектора Газы.

"Уже более 200 человек вывезли в Румынию, в основном женщины и дети. Готовятся новые рейсы. Известно почти о 260 наших людей, которые сейчас находятся в Секторе Газы. Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", — заверил Президент.

Напомним, ранее мы узнали, как сейчас живут украинцы в Израиле, что делают местные власти и готовятся ли к нападению со стороны Ливана.