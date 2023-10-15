Зеленський закликав українців бути готовими до ракетних ударів РФ по енергосистемі
Президент Володимир Зеленський попередив українців про можливі ракетні удари Росії по енергосистемі нашої держави. За його словами, такі ворожі обстріли з наближенням зими стануть частішими.
Про це він заявив під час вечірнього звернення.
Підготовка до обстрілів енергосистеми
"Більше по об'єктах генерації, по мережі. До цього потрібно бути готовими, ми максимально посилимо ППО. Так, як це реально в наявних умовах. Ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувалися", — наголосив глава держави.
Евакуація українців з Ізраїлю та Сектору Гази
Також він розповів, яка наразі ситуація з евакуацією українців з Ізраїлю та Сектору Гази.
"Вже більше 200 людей вивезли до Румунії, в основному жінки та діти. Готуються нові рейси. Відомо про майже 260 наших людей, які зараз знаходяться в Секторі Гази. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян всіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян", — запевнив Президент.
Нагадаємо, раніше ми дізналися, як наразі живуть українці в Ізраїлі, що робить місцева влада та чи готуються до нападу зі сторони Лівану.
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