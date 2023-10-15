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Зеленський закликав українців бути готовими до ракетних ударів РФ по енергосистемі

15 жовтня 2023 21:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський закликав українців бути готовими до ракетних ударів РФ по енергосистемі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Володимир Зеленський попередив українців про можливі ракетні удари Росії по енергосистемі нашої держави. За його словами, такі ворожі обстріли з наближенням зими стануть частішими.

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

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"Більше по об'єктах генерації, по мережі. До цього потрібно бути готовими, ми максимально посилимо ППО. Так, як це реально в наявних умовах. Ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувалися", — наголосив глава держави. 

Евакуація українців з Ізраїлю та Сектору Гази

Також він розповів, яка наразі ситуація з евакуацією українців з Ізраїлю та Сектору Гази. 

"Вже більше 200 людей вивезли до Румунії, в основному жінки та діти. Готуються нові рейси. Відомо про майже 260 наших людей, які зараз знаходяться в Секторі Гази. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян всіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян", — запевнив Президент. 

Нагадаємо, раніше ми дізналися, як наразі живуть українці в Ізраїлі, що робить місцева влада та чи готуються до нападу зі сторони Лівану.

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