Зеленский встретился с американским меценатом Лоем Хансеном

К Зеленскому приехал американский меценат с благотворительной миссией. Скриншот с видео

Сегодня, 30 июня, Президент Украины Владимир Зеленский Встретился с американским бизнесменом и меценатом, основателем и исполнительным директором Wasatch Group Деллом Лоем Хансеном. Американец приехал в Украину, чтобы обсудить вопрос постройки модульных домов.

Об этом написал Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

Читайте также:

В Зеленский приехал американский меценат с благотворительной миссией

"Подробно обсудили проекты, которые помогут нашим людям быстрее вернуться к нормальной жизни. Wasatch Group в партнерстве с благотворительной организацией To Ukraine With Love планирует в 2023-2024 годах построить в Украине, в Киевской области, 600 полностью меблированных модульных домов для людей, чей дом был разрушен войной", — рассказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что 30 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву приказали усилить северное направление.

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО, если на нем Украину не пригласят в Альянс. В частности, речь идет только о первом этапе вступления.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал закон №9342. Он предусматривает отпуск и доплату для военных.