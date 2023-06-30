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Зеленский встретился с американским меценатом Лоем Хансеном

30 июня 2023 20:15
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский встретился с американским меценатом Лоем Хансеном
К Зеленскому приехал американский меценат с благотворительной миссией. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 30 июня, Президент Украины Владимир Зеленский Встретился с американским бизнесменом и меценатом, основателем и исполнительным директором Wasatch Group Деллом Лоем Хансеном. Американец приехал в Украину, чтобы обсудить вопрос постройки модульных домов.

Об этом написал Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

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"Подробно обсудили проекты, которые помогут нашим людям быстрее вернуться к нормальной жизни. Wasatch Group в партнерстве с благотворительной организацией To Ukraine With Love планирует в 2023-2024 годах построить в Украине, в Киевской области, 600 полностью меблированных модульных домов для людей, чей дом был разрушен войной", — рассказал Зеленский.

 

Напомним, ранее мы писали, что 30 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву приказали усилить северное направление.

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО, если на нем Украину не пригласят в Альянс. В частности, речь идет только о первом этапе вступления.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал закон №9342. Он предусматривает отпуск и доплату для военных.

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