Зеленський зустрівся з американським меценатом Лоєм Хансеном

До Зеленського приїхав американський меценат з благодійною місією. Скриншот з відео

Сьогодні, 30 червня, Президент України Володимир Зеленський Зустрівся з американським бізнесменом і меценатом, засновником і виконавчим директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном. Американець приїхав до України, щоб обговорити питання побудови модульних будинків.

Про це написав Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

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До Зеленського приїхав американський меценат з благодійною місією

"Докладно обговорили проекти, які допоможуть нашим людям швидше повернутися до нормального життя. Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023–2024 роках побудувати в Україні, у Київській області, 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чий дім був зруйнований війною", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 30 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Наєву наказали посилити північний напрямок.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо на ньому Україну не запросять до Альянсу. Зокрема, йдеться лише про перший етап вступу.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав закон №9342. Він передбачає відпустки та доплати для військових.