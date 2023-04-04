Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии во главе с председателем Постоянного комитета по разведке Майком Тернером. Президент надеется, что высокий уровень поддержки и взаимодействия между двумя государствами будет сохраняться. Это залог совместной победы над российским агрессором.

Об этом идет речь на сайте Офиса Президента Украины.

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По словам Зеленского, двухпартийная и двухпалатная поддержка со стороны США и американских властей сыграла решающую роль в способности Украины противостоять россии в полномасштабной войне.

"Надеюсь, что высокий уровень поддержки и взаимодействия между нашими государствами будет сохраняться и дальше. Это залог совместной победы над российским агрессором", — подчеркнул Президент.

Напомним, 3 апреля состоялось новое выездное заседание Ставки. Первое происходило в Днепре, а теперь — в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности — на передовой, в северных регионах и на границе. Командующие направлений генералы Сырское и Тарнавское докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта.