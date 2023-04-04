Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської партії на чолі з головою Постійного комітету з питань розвідки Майком Тернером. Президент сподівається, що високий рівень підтримки та взаємодії між двома державами зберігатиметься. Це – запорука спільної перемоги над російським агресором.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

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За словами Зеленського, двопартійна та двопалатна підтримка з боку США та американської влади відіграла вирішальну роль у здатності України протистояти росії у повномасштабній війні.

"Сподіваюся, що високий рівень підтримки та взаємодії між нашими державами зберігатиметься і надалі. Це запорука спільної перемоги над російським агресором", — наголосив Президент.

Нагадаємо, 3 квітня, відбулося нове виїзне засідання Ставки. Перше відбувалося у Дніпрі, а тепер — у Чернігові. Ключові безпекові питання — на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Командувачі напрямків генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту.