Зеленский встретился с премьером Словакии: что обсудили

Зеленский и Хегер

Сегодня, 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Они обсудили противодействие агрессии рф и дальнейшее взаимодействие.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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"Обсудили противодействие вооруженной агрессии россии против Украины, дальнейшее взаимодействие как на двустороннем уровне, так и на международных площадках, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, восстановление нашего государства", — рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что государство ценит всю поддержку Украины со стороны Словакии в течение столь сложного и полного вызовов года. Зеленский поблагодарил Хегера за последний весомый пакет поддержки безопасности.

"Ужесточение способностей наших защитников на фронте является для нас приоритетом номер один", — добавил Зеленский.

Напомним, главы правительств Словакии, Словении и Хорватии приехали в Украину. Они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

Также мы писали, что сегодня, 31 марта, премьер-министр Словении Роберт Голоб находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, в Украину прибыла президент Молдовы Мая Санду, чтобы принять участие в саммите. Она уже посетила Бучу в Киевской области.