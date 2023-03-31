Зеленский встретился с премьером Словакии: что обсудили
Сегодня, 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Они обсудили противодействие агрессии рф и дальнейшее взаимодействие.
Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.
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"Обсудили противодействие вооруженной агрессии россии против Украины, дальнейшее взаимодействие как на двустороннем уровне, так и на международных площадках, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, восстановление нашего государства", — рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что государство ценит всю поддержку Украины со стороны Словакии в течение столь сложного и полного вызовов года. Зеленский поблагодарил Хегера за последний весомый пакет поддержки безопасности.
"Ужесточение способностей наших защитников на фронте является для нас приоритетом номер один", — добавил Зеленский.
Напомним, главы правительств Словакии, Словении и Хорватии приехали в Украину. Они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.
Также мы писали, что сегодня, 31 марта, премьер-министр Словении Роберт Голоб находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Добавим, в Украину прибыла президент Молдовы Мая Санду, чтобы принять участие в саммите. Она уже посетила Бучу в Киевской области.