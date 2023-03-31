Зеленський зустрівся з прем'єром Словаччини: що обговорили

Зеленський та Хегер

Сьогодні, 31 березня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером. Вони обговорили протидію агресії рф та подальшу взаємодію.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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"Обговорили протидію збройній агресії росії проти України, подальшу взаємодію як на двосторонньому рівні, так і на міжнародних майданчиках, а також європейську та євроатлантичну інтеграцію України, відбудову нашої держави", — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що держава цінує всю підтримку України з боку Словаччини впродовж такого складного та сповненого викликів року. Зеленський подякував Хегеру за останній вагомий пакет безпекової підтримки.

"Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один", — додав Зеленський.

Нагадаємо, голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії приїхали до України. Вони візьмуть участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

Також ми писали, що сьогодні, 31 березня, прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, в Україну прибула президентка Молдови Мая Санду, щоб взяти участь у саміті. Вона вже відвідала Бучу Київської області.