Зеленский обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей: детали
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки по регионам страны обратился к Европейскому совету. Он отметил пять ключевых опасностей — то, что затягивает войну, которую начала рф.
Об этом Зеленский рассказал в обращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
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Подробности
Главные опасности, которые назвал глава государства:
- нельзя затягивать передачу нашим воинам оружия, которое может оградить украинцев от террора. Прежде дальнобойного оружия;
- Зеленский благодарен за решение относительно МиГов для Украины: это значительно усилит защиту нашего неба. Но мы нуждаемся в более современных самолетах;
- ни одного намека на затягивание санкционных решений быть не может. Тем более не может быть и размывание санкций и особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасности. Сильные санкции — это безопасность, ослабление санкций — это приглашение к новым кризисам;
- мы давно говорим об организации Саммита формулы мира. Все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Можем организовать саммит в одной из мировых столиц — в одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальную силу Европе? Точно прибавит;
- критически важно, чтобы не было затягивания в сближении Украины и Евросоюза. Украина готова к решению о начале уже в этом году переговоров по членству в Евросоюзе. Такая же готовность необходима и со стороны каждого лидера Европы.
Президент Украины подчеркнул, что должны сделать все, чтобы никакого затягивания не было.
"Пусть каждая встреча, каждая дискуссия, каждый день нашей совместной работы приближают возвращение мира — приближают освобождение нашей земли и всей Европы от российского зла. Освобождение уже в этом году", — добавил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский сегодня был с рабочим визитом в Херсонской области. Гарант уже ознакомился с ходом восстановления инфраструктурных объектов в регионе, разрушенных атаками россии.