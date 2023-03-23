Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки регіонами країни звернувся до Європейської ради. Він відзначив п'ять ключових небезпек — те, що затягує війну, яку розпочала рф.

Про це Зеленський розповів у зверненні, яке опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Ключові небезпеки, які назвав глава держави:

не можна затягувати передачу нашим воїнам зброї, яка може захистити українців від терору. Передусім далекобійної зброї;

Зеленський вдячний за рішення щодо МіГів для України: це вагомо посилить захист нашого неба. Але ми потребуємо сучасніших літаків;

жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень бути не може. Тим більше не може бути й розмивання санкцій, і особливо під маніпулятивним прикриттям продовольчої безпеки. Сильні санкції — це безпека, ослаблення санкцій — це запрошення до нових криз;

ми давно говоримо про організацію Саміту формули миру. Усі ми чудово розуміємо, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну. Можемо організувати саміт в одній зі світових столиць — в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть;

критично важливо, щоб не було затягування в зближенні України та Євросоюзу. Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства в Євросоюзі. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи.

Президент України наголосив, що маємо зробити все, щоб жодного затягування не було.

"Хай кожна зустріч, кожна дискусія, кожен день нашої спільної роботи наближають повернення миру — наближають звільнення нашої землі й усієї Європи від російського зла. Звільнення вже цього року", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом на Херсонщині. Гарант вже ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів у регіоні, зруйнованих атаками рф.