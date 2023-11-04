Зеленский уволил командующего ССО Хоренко по представлению Умерова, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-командующий ССО Виктор Хоренко. Фото: president.gov.ua

В Офисе Президента Украины говорят, что Владимир Зеленский уволил командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению главы Минобороны Рустема Умерова. В должности его заменил Лупанчук Сергей Константинович.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец в комментарии "Украинской правде".

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Увольнение Хоренко

"Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины. Такое представление было получено Офисом Президента, согласно действующему законодательству", — рассказал Машовец.

Соответствующая формулировка есть в пункте 5 статьи 16 закона "О национальной безопасности Украины".

Напомним, 3 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал Лупанчук Сергей Константинович.

Также мы писали, что экс-командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко прокомментировал свое увольнение. По его словам, он не был поставлен в известность, и о своем увольнении он узнал из средств массовой информации.