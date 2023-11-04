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Зеленський звільнив командувача ССО Хоренка за поданням Умєрова, — ЗМІ

4 листопада 2023 14:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський звільнив командувача ССО Хоренка за поданням Умєрова, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський та екскомандувач ССО Віктор Хоренко. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Офісі Президента України кажуть, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням очільника Міноборони Рустема Умєрова. На посаді його замінив Лупанчук Сергій Костянтинович.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Роман Машовець у коментарі "Українській правді".

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Звільнення Хоренка

"Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України. Таке подання було отримане Офісом Президента, згідно з чинним законодавством", — розповів Машовець.

Відповідне формулювання є в пункті 5 статті 16 закону "Про національну безпеку України".

Нагадаємо, 3 листопада Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Ним став Лупанчук Сергій Костянтинович.

Також ми писали, що екскомандувач Силами спеціальних операцій Віктор Хоренко прокоментував своє звільнення. За його словами, його не було поставлено до відома, і про своє звільнення він дізнався із засобів масової інформації. 

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