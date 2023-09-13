Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ
13 сентября 2023 08:15
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский своим указом уволил начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины Игоря Фараджева. Причины увольнения не сообщаются.
Об этом говорится в указе президента.
Читайте также:
Указ об отставке подписал Президент
"Уволить Фараджева Игоря Эльхановича с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины", — говорится в указе.
Напомним, Зеленский обсудил с главой МИД Германии оборонное взаимодействие.
Также Зеленский провел военный кабинет.
Президент Владимир Зеленский утром 12 сентября ветировал закон о декларировании. Законопроект предполагал не открывать декларации еще год.