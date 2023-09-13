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Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ

13 сентября 2023 08:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины Игоря Фараджева. Причины увольнения не сообщаются.

Об этом говорится в указе президента.

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"Уволить Фараджева Игоря Эльхановича с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

Указ Президента Украины. Фото: Скриншот

Напомним, Зеленский обсудил с главой МИД Германии оборонное взаимодействие.

Также Зеленский провел военный кабинет.

Президент Владимир Зеленский утром 12 сентября ветировал закон о декларировании. Законопроект предполагал не открывать декларации еще год.

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