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Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ

13 вересня 2023 08:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України Ігоря Фараджева. Причини звільнення не повідомляються.

Про це говориться в указі президента.

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"Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", — говориться в указі.

Указ Президента України. Фото: Скриншот

Нагадаємо, Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини оборонну взаємодію.

Також Зеленський провів військовий кабінет.

Президент Володимир Зеленський зранку 12 вересня наклав вето на закон про декларування. Законопроєкт передбачав не відкривати декларації ще рік.

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