Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ
13 вересня 2023 08:15
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України Ігоря Фараджева. Причини звільнення не повідомляються.
Про це говориться в указі президента.
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"Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", — говориться в указі.
Нагадаємо, Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини оборонну взаємодію.
Також Зеленський провів військовий кабінет.
Президент Володимир Зеленський зранку 12 вересня наклав вето на закон про декларування. Законопроєкт передбачав не відкривати декларації ще рік.